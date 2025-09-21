به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد هدف از امضای این تفاهم نامه را استفاده از ظرفیت طرفین برای برنامه ریزی، سیاست گذاری، آموزش و پایش و اجرای قوانین و دستوالعمل تفاهم نامه همکااری در برگزاری همایش، میزگرد و ایجاد بستر آموزش و اجرای دوره‌های کوتاه مدت همکاری در خصوص مباحث مورد تائید مشترک و انجام امور مطالعاتی و ارائه پروژه‌های علمی مشترک امکان سازی فعالیت دانشجویان دانشگاه در قالب طرح پویش، کارآموزی و کارورزی با شهرداری شهرکرد ایجاد سرای نوآوری مسئله محور انجام پروژه‌های تحقیقاتی به عنوان پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی عنوان کرد.

جواد مرادی افزود: در این تفاهم نامه دانشگاه آزاد و شورا‌ها با هم همسویی راهبردی و عملی پیدا می‌کنند تا طرح‌های کاربردی بهبود عملکرد شهری را پیش ببرند.

وی آموزش و توانمندسازی، پژوهش و مشاوره فنی، تبادل علمی و حرفه‌ای، استاندارد‌ها و راهبرد‌های سیاستی، تصویرسازی راهبردی و اشتغال‌زایی پس از فراغت از تحصیل را از دیگر مفاد این تفاهیم نامه دانست.

محمدرضا بیاتی نایب رئیس مجمع روسای کمیسیون شهرسازی و معماری شورا‌های اسلامی ایران هم در این نشست گفت: با امضای این تفاهم نامه ارائه نیاز‌های شهری، دسترسی به داده‌ها و منابع شهری، تقویت ظرفیت اجرایی شورا‌ها و تضمین تطابق پروژه‌ها با سیاست‌های شهری و قوانین قابل اجرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی ارتقای کیفیت طراحی و اجرای طرح‌های شهری با رویکرد جامع و اصولی، تقویت پیوند بین آموزش عالی و مدیریت شهری برای پاسخ به چالش‌های واقعی شهر‌ها و تسهیل فرایند تصمیم‌گیری شهری با مشاوره علمی و کارآمدتر را از مزایای این تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و مجمع روسای کمیسیون شهرسازی و معماری شورا‌های اسلامی ایران دانست.