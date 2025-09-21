پخش زنده
«زنگ جوانهها» ویژه آغاز سالتحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ دانشآموزان پایه هفتم در زنجان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ «زنگ جوانهها» ویژه آغاز سالتحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ دانشآموزان پایه هفتم در مدرسه حضرت زهرا(س) شهر زنجان همزمان با سراسر کشور نواخته شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت :کلاس هفتمیها وارد دوره نوجوانی شده اند، نوجوانی دوره شور و شوق و شکوفایی، هویتیابی و هیجان و شکل دهنده شخصیت افراد است.
تاراسی افزود: نواخته شدن این زنگ به دلیل تغییر مهم پایه آموزشی دانشآموز و ورود به دوره مهم زندگی است.
وی گفت : امسال ۲۳۱ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت : برای این حضور ۱۰ هزار کلاس درس با ۱۳ هزار و ۸۰۰ معلم و عوامل اجرایی مدرسه در نظر گرفته شده است.