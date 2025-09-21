کتاب «روایت عزت: از تیله نو تا موصل» با حضور خانوادههای شهدا، همرزمان و مسئولان در استان مازندران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس> کتاب «روایت عزت: از تیله نو تا موصل» که به زندگی و خاطرات آزاده سرافراز عزتالله الیاسی میپردازد، با حضور همرزمان، خانوادههای شهدا و مسئولان در استان مازندران رونمایی شد.
این اثر به قلم محمد خسرویراد و توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر شده و بخش قابل توجهی از آن به روایت شرایط سخت دوران اسارت و مقاومتهای عزتالله الیاسی در اردوگاههای رژیم بعث عراق، بهویژه در شهر موصل اختصاص دارد.
الیاسی، اهل روستای تیله نو در شهرستان نکا، پیش از حضور در جبههها به عنوان معلم فعالیت میکرد و پس از پیوستن به سپاه پاسداران، در جریان جنگ تحمیلی به اسارت نیروهای بعثی درآمد. او هفت سال از عمر خود را در سختترین شرایط اسارت گذراند و خاطراتش اکنون در قالب این کتاب، به عنوان سندی زنده از فرهنگ مقاومت و تاریخ دفاع مقدس منتشر شده است.
کتاب «روایت عزت» نهتنها یک زندگینامه شخصی، بلکه منبعی ارزشمند برای پژوهشگران تاریخ جنگ ایران و عراق و علاقهمندان به ادبیات پایداری محسوب میشود.