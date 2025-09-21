در هفته سوم لیگ دسته اول کشور به میزبانی شهر چلیچه تیم شاهین خشک بیجار ۴ بر ۲ شهرداری چلیچه را شکست داد.

توقف تیم فوتبال ساحلی چهارمحال و بختیاری در برابر حریف گیلانی

توقف تیم فوتبال ساحلی چهارمحال و بختیاری در برابر حریف گیلانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،تیم فوتبال ساحلی چلیچه هفته آینده در شمال کشور با تیم فوتبال ساحلی بندر انزلی به مصاف هم می روند.

تیم فوتبال ساحلی شهرداری چلیچه به همراه ۵ تیم دیگر در گروه شمال لیگ دست اول کشور قرار دارند در پایان رقابت‌ها دو تیم برتر با نمایندگان برتر گروه جنوب برای مشخص شدن تیم اول و دوم و صعود به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور رقابت می‌کنند.