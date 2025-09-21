پخش زنده
بورس کالای ایران روز یکشنبه ۳۰ شهریور، میزبان عرضه ۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۴۷۵ تن انواع محصول در تالارهای مختلف معاملاتی است؛ بیشترین حجم عرضه به ترتیب در تالارهای حراج باز، حراج همزمان و صنعتی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تالار حراج باز با عرضه بیش از ۲ میلیون و ۶۲۸ هزار تن محصول، بزرگترین سهم را در معاملات این روز دارد. در این تالار، ۲ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۷۰۰ تن سنگ آهن، ۱۶۵ هزار تن وکیوم باتوم، ۴ هزار و ۵۰ تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی عرضه خواهد شد.
تالار حراج همزمان نیز شاهد عرضه یک میلیون و یک هزار و ۱۳۰ تن سیمان است.
در تالار صنعتی نیز ۸۶۰ هزار و ۴۹۸ تن کالا شامل ۵۹۹ هزار تن گندله سنگ آهن، ۲۳۴ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۲۰ هزار و ۳۰۰ تن آلومینیوم، ۵ هزار تن مس، یک هزار و ۵۲۵ تن روی و ۱۷۳ تن فولاد به فروش گذاشته میشود.
در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، ۷۷ هزار و ۵۴۴ تن کالا شامل لوب کات، مواد شیمیایی، مواد پلیمری، روغن، گازها و خوراکها و قیر عرضه میشود.
تالار صادراتی نیز با عرضه ۳۸ هزار و ۳۵۳ تن شامل قیر، سیمان و گوگرد همراه است.
در نهایت، در تالار فرعی نیز ۳ هزار و ۲۰۰ تن کالا شامل مواد شیمیایی و فولاد روی تابلو میرود.