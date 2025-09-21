پخش زنده
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه: هوای شهر کرمانشاه، امروز (یکشنبه، ۳۰ شهریور) در وضعیت ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید دزفولینژاد، تا ساعت شش صبح امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاه کرمانشاه، بر روی عدد ۱۴۵ قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و هشدار است.
او گفت: در ایستگاه قصرشیرین و سرپلذهاب نیز عدد شاخص ۱۰۴ و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا در شرایط استاندارد باید ۱۰۰ و کمتر از آن باشد.
دیروز هم به دنبال نفوذ توده گرد و غبار، کیفیت هوای شهر کرمانشاه و چند شهر دیگر استان در وضعیت بحران و خطرناک قرار گرفت.