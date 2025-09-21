معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان گفت : مجموع سرانه ورزشی روباز و سرپوشیده فضاهای ورزشی از ۳۲صدم به ۶۴ صدم رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فخرالدین اسدی گفت : این افزایش سرانه با ساخت زمین های چمن مصنوعی در مدارس،بهسازی ،بازسازی واحداث سالن های سرپوشیده آموزش و پرورش با کمک خیرین ،شهرداری ها ،دهیاری ها بیش از ۱۶ میلیارد تومان اعتبارات ملی و استانی در ۱۱شهرستان استان محقق شد.

به گفته ی وی در یک تلاش سه ساله مجموع فضاهای ورزشی این اداره کل از ۱۰۳ تا به ۲۳۲ مورد رسیده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش هم سرانه ورزشی دانش آموزان را در استان بالاتر از میانگین کشوری اعلام کرد.

محمد جعفری گفت :با وجود رسیدن به ۶۴ صدم متر مربع تلاش بر این است تا این سرانه به یک متر مربع برسد.