از ۲۸ اردیبهشت‌ امسال تا شهریور، ۱۰۰ هزار تُن آسفالت در شهر اراک تولید و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری کلانشهر اراک گفت: جهش تاریخی در نهضت عمرانی اراک ثبت شد و به تولید ۱۰۰ هزار تُن آسفالت در نیمه نخست سال دست یافتیم.

فریدون عسگری افزود: عملیات تولید و پخش بیش از ۱۰۰ هزار تُن آسفالت با بهره‌گیری از طرح‌های نوین اختلاط و تحت نظارت مستقیم کارشناسان فنی در آزمایشگاه‌های مجهز این سازمان به ثمر رسیده است.

او با بیان این که این دستاورد از ۲۸ اردیبهشت‌ آغاز شده و همچنان ادامه دارد، افزود: تا کنون بیش از ۸۰ معبر اصلی و فرعی سطح شهر به طور کامل آسفالت‌ریزی شده و هدف ما دستیابی به جایگاهی است که هیچ معبری در کلانشهر اراک نیاز به آسفالت نداشته باشد.