قرعه‌کشی مرحله گروهی سوپرلیگ غرب آسیا (WASL) تیم بسکتبال شهرداری گرگان را در سخت‌ترین گروه و به‌نوعی گروه مرگ این رقابت‌ها قرارداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ بر اساس نتایج قرعه‌کشی به‌صورت مجازی برگزار شد، تیم بسکتبال شهرداری گرگان به‌عنوان نماینده ایران در گروه A لیگ غرب آسیا جای گرفته است.

مسابقات بسکتبال لیگ غرب آسیا (WASL) با حضور ۶ تیم برگزار می‌شود که شامل تیم‌های الریاضی بیروت از لبنان، آستانا از قزاقستان، الدفاع الجوی از عراق، الحکمه از لبنان و الوحده از سوریه است. این تیم‌ها همگی از قدرت‌های بسکتبال منطقه غرب آسیا محسوب می‌شوند. ساختار این مسابقات به‌گونه‌ای است که ۱۴ تیم در دو لیگ جداگانه به رقابت خواهند پرداخت. هشت تیم در لیگ خلیج‌فارس و شش تیم در لیگ غرب آسیا حضور دارند. چهار تیم برتر لیگ غرب آسیا مستقیماً به مرحله نیمه‌نهایی صعود خواهند کرد.

گفتنی است که فصل جدید مسابقات از ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. در این دوره تعداد تیم‌های صعودکننده به مرحله نهایی از ۶ به ۷ تیم افزایش‌یافته است.