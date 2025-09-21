پخش زنده
مرز تمرچین طی پنجماهه ابتدایی سال جاری، میزبان بیش از ۶۷۰ هزار مسافر ایرانی و خارجی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر پایانه مرزی تمرچین از افزایش چشمگیر تردد ناوگان ترانزیتی، باری و مسافری از این گذرگاه مرزی در پنجماهه نخست سال جاری خبر داد.
محمد رضایی اظهار کرد: در این مدت حدود ۲ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرز تمرچین عبور کردهاند که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
رضایی با اشاره به آمار حملونقل باری افزود: در مجموع بیش از ۳۹ هزار دستگاه ناوگان باری از این پایانه تردد کردهاند که شامل ۱۸ هزار و ۳۲۵ دستگاه ورودی و حدود ۲۱ هزار دستگاه خروجی بوده است.
وی در ادامه گفت: در حوزه مسافری نیز بیش از ۶۷۰ هزار و ۶۷۵ مسافر ایرانی و خارجی از مرز تمرچین تردد کردهاند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۶.۳۵ درصدی را نشان میدهد. از این تعداد، بیش از ۳۳۶ هزار نفر وارد کشور و بیش از ۳۳۴ هزار نفر از کشور خارج شدهاند.
مدیر پایانه مرزی تمرچین با بیان اینکه جابهجایی این تعداد مسافر توسط ۲ هزار و ۱۸۹ دستگاه ناوگان مسافربری انجام شده، افزود: پایانه مرزی تمرچین پس از پایانه رازی، رتبه دوم تردد مسافری در استان آذربایجانغربی را دارد.
رضایی در پایان با قدردانی از اقدامات ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: ایمنسازی و بهسازی مسیرهای منتهی به این پایانه، نقش مهمی در افزایش حجم تردد در این مدت داشته است.