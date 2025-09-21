چهار حلقه چاه غیرمجاز در نایین و خوروبیابانک پُر و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره منابع آب شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک گفت: این چاه‌های غیرمجاز در جریان گشت‌های مشترک شناسایی و پر شدند.

علی ملکی با تأکید بر ممنوعیت بهره‌برداری از چاه‌های بدون پروانه افزود: گروه‌های گشت و بازرسی به طور مستمر مناطق را رصد و متخلفان این حوزه را به مراجع قضائی معرفی می‌کنند.

وی گفت: برخورد با چاه‌های غیرمجاز در منطقه با جدیت ادامه دارد و علاوه بر حضور میدانی گروه‌های گشت و بازرسی، شماره تلفن ۳۸۴۸ یگان حفاظت منابع آب استان آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات آبی از جمله حفاری، برداشت و انتقال غیرمجاز آب است.