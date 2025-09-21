افتتاح نمایشگاه کارتون، پوستر و کاریکاتور با موضوع غزه در مشهد
نمایشگاه برترین آثار سومین مسابقه بینالمللی کارتون، پوستر و کاریکاتور «هولوساید» با موضوع کودکان غزه، در مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری خراسان رضوی گفت: در این نمایشگاه ۳۰ اثر منتخب از هنرمندان بینالمللی درباره مظلومیت مردم غزه در سه رشته کاریکاتور، کارتون و پوستر به نمایش گذاشته شده است.
محسن اسدی افزود: در این نمایشگاه آثار هنرمندان از کشورهای ایران، برزیل، آلمان، فلسطین، پرتقال، اندونزی، آمریکا و آرژانتین به نمایش گذاشته شده که در این میان نیمی از آثار مربوط به هنرمندان ایرانی از سراسر کشور است.
وی با بیان اینکه در این میان دو اثر مربوط به هنرمندان خراسانی است، ادامه داد: «جلیل صابری» در بخش کاریکاتور چهره، توانست مقام اول این رویداد بینالمللی را با دریافت جایزه سه هزار یورویی کسب کند و «علیرضا پاکدل» نیز در بخش کارتون، موفق به دریافت تقدیرنامه شد.
هولوساید از ریشه هولوکاست میآید؛ هولوکاست مظلوم نمایی اسرائیل در جنگ جهانی دوم و «هولوساید» مظلومیت مردم غزه را نمایش میدهد.
این نمایشگاه از ۲۹ شهریورماه تا چهارشنبه، دوم مهرماه در نگارخانه اشراق مشهد برپاست.