به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کامبیز عبداللهی گفت: چهارقلاده از این سگ‌های شکاری به همراه، یک لاشه تشی (جوجه تیغی) کشف وضبط شد.

وی افزود: در بیست وهشتمین روز شهریور محیط بانان در تماس تلفنی مردمی متوجه حضور چند نفر متخلف به همراه چهار قلاده سگ شکاری با هدف شکار جوجه تیغی در دشتستان شدند.

عبداللهی گفت: با همکاری ماموران پاسگاه محیط بانی شهیدعبدالنبی یحیایی در ارتفاعات حوزه شهرستان دشتستان روستای شاه سالار شکارچیان دستگیر شدند.

وی افزود: منطقه شکارممنوع بخش ارم یکی از زیستگاه‌های ارزشمند کل، بز، قوچ و میش و پلنگ ایرانی است و حفاظت همیشگی از آنها برای صیانت از تنوع زیستی استان ضروری است.