پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۱۷ درصدی مراجعات ناشی از گازگرفتگی سگ در پنج ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی پنج ماه نخست امسال، ۷۷ نفر به دلیل گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد افزایش داشته است.
علی عباسی با بیان اینکه از مجموع مصدومان، ۵۱ نفر مرد و ۲۶ نفر زن بودند، افزود: بیشترین گروه سنی آسیبدیده مربوط به افراد ۳۱ تا ۴۰ سال با ۲۰ مورد و کمترین آن مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۵ مورد گزارش شده است.
وی گفت: بر اساس آمار ارجاعی، شهرستان بابل با ۱۱ مورد بیشترین میزان گازگرفتگی را داشته و شهرستانهای آمل، رامسر و چالوس هرکدام با ۸ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند. کمترین موارد نیز مربوط به شهرستانهای گلوگاه، بابلسر، جویبار و عباسآباد با یک مورد گزارش شده است.
عباسی همچنین یادآور شد: در سال گذشته ۱۶۳ نفر به دلیل گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۱۱۲ نفر از آنها مرد بودند.