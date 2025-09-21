به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: این میزان اراضی در قالب ۱۲ قطعه زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی به متقاضیان واگذار شده است.

خالد فقیری افزود: منظور از واگذاری زمین، اراضی ملی و منابع طبیعی هستند که ممنوعیت واگذاری نداشته باشند و به شرط تولید و ایجاد اشتغال به متقاضیان واگذار می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی خواف بیشترین واگذاری را در قالب نیروگاه‌های تجدید پذیر به تعداد ۵ مورد اعلام کرد که شامل نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و به مساحت ۸۵ هکتار است که نشان از توجه دولت به گسترش انرژی‌های تجدید پذیر برای کاهش و جبران ناترازی برق و حمایت از سرمایه گذاران این بخش با کاهش مراحل اداری است.

خالد فقیری همچنین بیان کرد: بقیه طرح‌ها شامل گاوداری، پرورش اسب، تهیه و تولید مواد معدنی، تولید لباس فرم و دستکش، بازیافت فولاد، ذخیره سنگ آهن و مجتمع خدمات بین راهی است.