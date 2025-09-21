به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، دادستان قشم گفت: از روز دوم سرنخ هایی مبنی بر وجود فرد طراح این سرقت به دست آمد و روز بعد ۶نفر دستگیر شدند که همه این افراد ایرانی هستند.

عبدالرزاق نریمانی با بیان اینکه امروز بازسازی صحنه جرم انجام می شود، افزود: برخی از این افراد سابقه دار هستند.

وی گفت: مقداری طلا و یک قبضه اسلحه کلاشینکف از سارقان کشف و حساب های آنها با دستور قضایی مسدود شده است.

شامگاه سه شنبه ۲۶ شهریور ماه پنج سارق مسلح در پوشش لباس زنانه وارد پاساژ گل سنتر درگهان جزیره قشم شدند و با ایجاد رعب و وحشت با تیراندازی، مقداری طلا را از یک باب مغازه طلافروشی سرقت و با یک دستگاه خودروی سمند متواری شدند.

مقدار دقیق طلاهای مسروقه و کشف شده از متهمان اعلام نشده است.