کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: مناطق دریایی استان تا ظهر، نسبتاً مواج خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک و نیم متر خواهد رسید.

او افزود: تا ظهر امروز وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و در بعدازظهر و اوایل شب ناپایداری جوی در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس تا ظهر با وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود و سبب گرد و غبار در قشم، سواحل خمیر و لنگه نیز خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دوراز انتظار نیست.

او افزود: توصیه می‌شود در این مدت تمهیدات لازم در بنادر در نظر گرفته شود و شناور‌های سبک وتفریحی از تردد دریایی خودداری کنند.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی تا اواسط هفته نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.