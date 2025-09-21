بندر اروندکنار به سطح مطلوب و قابل قبول ارتقا خواهد یافت.

ارتقا بندر اروند کنار به سطح قابل قبول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جواد سعدون‌زاده نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مردم اروندکنار مهمترین خواسته مردم منطقه را در زمینه گمرک دانست و گفت: از نظر نرم‌افزاری و مصوبه‌هایی که در دوره‌های گذشته و در این دوره برای گمرک اروندکنار در نظر گرفته شد آن را به یک سطح بسیار خوب و قابل قبولی رسانده است و باید در فکر تجهیز و ایجاد زیرساخت‌های بندری باشیم.

وی افزود: در صورت انجام تعهدات از نظر ظرفیت‌های گمرکی، انبارداری و ترانزیت کالا اروندکنار می‌تواند به یک قطب قابل قبولی در استان تبدیل شود که این امر هم می‌تواند باعث اشتغال زایی شود و هم بخش‌های اقتصادی و بازرگانی شهر را نیز فعال‌تر کند.

او ادامه داد: در این زمینه مذاکراتی انجام شده و باید گره‌های اداری و نیرو‌های نظارتی اصلاح شود تا کار تجاری و بازرگانی بدون دغدغه و سریع انجام شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل آب کشاورزی و آب شرب منطقه گفت: تا یک ماه آینده با پیگیری‌های انجام شد تلاش می‌شوذ تحولی در بهبود آب و کم کردن‌ای سی آن داشته باشیم تا بتوانیم نخل‌های گرانبهای منطقه دچار آسیب نشوند.

سعدون زاده افزود: برای رفع مشکل آب شرب به دو تا سه ماه زمان نیاز است تا آبی که برای تصفیه برداشت می‌شود از کانال‌های آبیاری جدا و با آمیختن آب غدیر که در آبادان تولید می‌شود آب شرب اروندکنار و روستا‌های منطقه به صورت مطلوب تامین شود.