مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: رویداد ایران جان فرصتی برای معرفی جاذبههای طبیعی، فرهنگی و اقتصادی استان است و باید به بهترین شکل منعکس شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دومین جلسه کمیته برنامه ریزی و عملیات رسانهای رویداد ایران جان خراسان جنوبی با هدف برنامهریزی برای معرفی ظرفیتهای استان و بهرهبرداری از این فرصت، در صدا و سیمای خراسان جنوبی برگزار شد.
مدیرکل صدا و سیمای استان در این نشست گفت: رویداد ایران جان باید به گونهای طراحی و تولید شود که علاوه بر معرفی جاذبههای طبیعی و فرهنگی، به جذب گردشگران و سرمایهگذاران نیز کمک کند.
آینهدار افزود: هدف این است که یا مردم برای دیدن زیباییها و ظرفیتهای خراسان جنوبی به استان سفر کنند یا برای سرمایهگذاری در فرصتهای اقتصادی آن اقدام کنند.
وی گفت: تولید برنامهها باید در همین مسیر باشد و با استفاده از تجارب موفق سایر استانها و برگزاری جلسات تخصصی، میتوان آثار رسانهای مؤثرتری تولید کرد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی از تشکیل ستاد استانی ایران جان خبر داد و گفت: این ستاد با حضور مسئولان و افراد اثرگذار، وظیفه هماهنگی و همافزایی برای تولید محتوا و برنامههای رسانهای را بر عهده خواهد داشت.
آینهدار افزود: برای اجرای بهتر این رویداد، هشت کارگروه تخصصی در حوزههای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، علم و فناوری، اقتصاد، سیاسی، زنان و خانواده، ایثار و دفاع مقدس، محصولات کشاورزی و شعر و ادبیات تشکیل میشود و هر کارگروه مأموریت دارد محتوای مناسب برای رسانهها و فضای مجازی تولید کند.