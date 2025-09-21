مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس ۶ هزار عنوان برنامه از جمله دیدار با نماینده ولی فقیه، گردهمایی اقتدار نیرو‌های بسیجی، ازجمله برنامه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهدی الهی‌راد در نشست خبری گفت: همچنین اولین دوره مسابقه تیراندازی وگلوله زنی آزاد، نواختن زنگ مهر و مقاومت، رونمایی از پنج مستند مادران شهدا، اعزام راویان به مدارس و دانشگاه‌ها از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی در ادامه افزود: رونمایی از ۵۱ عنوان کتاب دفاع مقدس نیز از جمله این برنامه‌ها است که ۶ مورد آن صوتی و ۴۵ عنوان چاپی است.

الهی راد با بیان اینکه دفاع مقدس حماسه بزرگ ملت ایران که باعث فخر ملت ایران است گفت: این دوران، پرافتخار و آینه‌ای است که ملت ایران را به عنوان ملت مقتدر و قوی، با تکیه به خداوند متعال و باور و اعتماد به نفس در برابر تمام نظام سلطه نشان داد.

اختصاص ۵۲۰ میلیارد ریال برای باغ موزه دفاع مقدس

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی گفت: ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت باغ موزه دفاع مقدس از منابع ملی و استانی اختصاص یافت.

الهی‌راد گفت: این باغ موزه به مساحت ۱۳ هکتار در پارک دوبرابر، ۶ هزار متر ابینه است، که ۷۰۰ متر ساختمان اداری و ۲ هزار و ۷۰۰ متر آن موزه دفاع مقدس است که اسکلتش تکمیل شده باقی مربوط به آمفی تیتر و کتابخانه تخصصی است.

تدوین ۵۰۰ کتاب دفاع مقدس در خراسان شمالی

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان‌شمالی گفت: بیش از ۵۰۰ کتاب در حوزه دفاع مقدس تدوین و از ۵۱ عنوان کتاب چاپی و صوتی در استان رونمایی می‌شود.

به گفته الهی راد در این هفته از ۱۰ هزار پیشکسوت دوران دفاع مقدس در سطح روستا، شهر و شهرستان و استان تقدیر و تجلیل می‌شود.