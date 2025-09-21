به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: براساس نقشه ها ی پیش یابی هواشناسی تا صبح پنج شنبه روند تغییرات دما کاهش است و این کاهش دما در روزهای سه شنبه و چهارشنبه محسوس تر خواهد بود.

زارعی افزود: همچنین تا اواسط هفته بر سرعت وزش باد افزوده می شود و ، در برخی نقاط این وزش باد همراه با خیزش گرد و خاک و متعاقب آن کاهش کیفیت هوا و دید افقی خواهد شد که این پدیده در مناطق بیابانی و مرز شرقی شدت بیشتری خواهد داشت.

وی گفت: در 24 ساعت گذشته سربیشه با 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین و طبس و دهسلم با 42 درجه گرم ترین نقاط استانبودند

نوسانات دمایی در مرکز استان هم در این مدت بین 20 و 36 درجه سانتیگراد بوده است.