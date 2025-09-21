در مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش به میزبانی بجنورد، ورزشکاران خراسان رضوی ۱۶ مدال رنگارنگ کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش در رده سنی بزرگسالان آقایان، روز جمعه گذشته به میزبانی کمپ تیم‌های ملی کوراش در بجنورد و به یاد شادروان «استاد رضا مهنان» برگزار شد.

طبق اعلام انجمن کوراش کشور، نفرات اول و دوم هر وزن به‌همراه ورزشکاران حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی، به اردوی تیم ملی که از هشتم مهرماه در بجنورد آغاز می‌شود، دعوت خواهند شد.

در این مسابقات تیم خراسان رضوی با سه مدال طلا، چهار نقره و ۹ برنز به کار خود پایان داد؛ پیش‌تر هم آقایان علیزاده و ترابی به اردوی تیم ملی کوراش دعوت شده بودند.