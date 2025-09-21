پخش زنده
امروز: -
ویژهبرنامههای «قهرمان نمیمیرند» و «یاد آوا»، هفته دفاع مقدس و «روستا دوستا»، هم با معرفی جاذبههای تاریخی و طبیعی روستای زرده دالاهو، از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو صبا علاوه بر پخش این ویژهبرنامهها، در برنامههای مختلف خود با پخش موسیقی و گفتوگو، یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس را گرامی میدارد.
ویژهبرنامه «قهرمان نمیمیرند»، در قالب مستند گزارشی، به روایت شهادت سرداران شهید در جنگ ۱۲ روزه میپردازد. این برنامه از روز دوشنبه ۳۱ شهریور به مدت یک هفته، هر روز ساعت ۹:۳۰ صبح پخش می شود.
همچنین برنامه «یاد آوا»، به مناسبت گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس، همدلی هنرمندان با مدافعان آن دوران را به تصویر میکشد. این برنامه با بررسی موسیقیهای اصیل و ارکسترال ایرانی مرتبط با دفاع مقدس، در راستای پاسداشت میراث مقاومت، قطعاتی کمتر شنیده شده را معرفی میکند.
«یاد آوا»، در طول هفته دفاع مقدس، هر روز ساعت ۱۲:۳۰، پخش می شود.
رادیو صبا با این برنامهها تلاش میکند تا یاد و خاطره قهرمانان دفاع مقدس را زنده نگه دارد و فرهنگ مقاومت را به نسلهای جدید منتقل کند.
برنامه «روستا دوستا»، در سفری شنیدنی، جاذبههای تاریخی و طبیعی روستای زرده دالاهو را معرفی میکند
در این قسمت از برنامه «روستا دوستا»، به معرفی جاذبههای گردشگری روستای زرده پرداخته میشود؛ روستایی با طبیعت بکر و فرهنگ غنی که میزبان آثار تاریخی و زیارتگاههای متعددی است. از جمله جاذبههای شاخص این روستا میتوان به زیارتگاههای بابا یادگار، حضرت داوود، سید درویش و هانی اشاره کرد. همچنین چشمههای معروف غسالان (حوض کوثر)، هانه واس، بن چنار و ژیر چنار از دیگر دیدنیهای طبیعی این منطقه هستند.
علاوه بر این، قلعههای تاریخی یزدگرد سوم ساسانی و شهربانو ساسانی، آشپزخانه و دیوار گچی، گچ بند، قله آشیوا، جای دار، قلعه داور، تپه رش و نقاره کوه از دیگر جاذبههای فرهنگی و تاریخی روستای زرده به شمار میروند که در این برنامه به آنها پرداخته خواهد شد.
برنامه «روستا دوستا»، با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگ بومی روستاهای ایران، شنوندگان را به سفری شنیدنی و آموزنده دعوت میکند تا با زیباییها و تاریخ این منطقه بیشتر آشنا شوند.
این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵، به تهیهکنندگی نازنین حاج سیفالله و اجرای مهدی پر، پخش میشود.