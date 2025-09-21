سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران؛
چمران: شهرداری می تواند از اتباع مجاز استفاده کند
رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: شهرداری میتواند از اتباع مجاز استفاده کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی چمران امروز (یکشنبه) در نشست شورای شهر درباره استفاده مجدد شهرداری از اتباع به عنوان پاکبان گفت: شهرداری اکنون هم میتواند از اتباع استفاده کند، اما این کار براساس قانون باید این انجام شود؛ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. بدون قانون نمیتوان در را باز کرد و اجازه ورود داد. ضوابط آن هم همان است که دولت مشخص کرده است.
موضوع تراموا باید بررسی شود
چمران همچنین درباره آخرین وضعیت تراموا گفت: شورا هیچ نظری رسمی درباره تراموا نداده و هیچ گزارشی به شورا نیامده است.
وی افزود: گزارشات که بیاید آن را بررسی میکنیم و همچنین باید برویم و از نزدیک بازدید کنیم.ب
بیایید تفاهم ایجاد کنید و به دنبال تضاد نباشید
چمران در ادامه با اشاره به جا به جایی علی محمد مختاری مدیرعامل سابق بوستانها تصریح کرد: جا به جاییها در شورا بر عهده شورای شهر است؛ آنچه که برای ما مهم بود کار آقای مختاری بود که با تمام توان ایفای نقش کرد و قابل ستایش است. این جا به جاییها بستگی به سلیقه افراد دارد و اگر بخواهند، ما به آنها مشورت میدهیم؛ به هر حال مشورت گرفتن خوب است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که از انتخاب و عملکرد شهردار تهران طی سالهای اخیر راضی هستید یا خیر عنوان کرد: جای مطرح کردن این سوالات نیست. بیایید تفاهم ایجاد کنید و به دنبال تضاد نباشید؛ همه را به جان هم نیندازید.
درخصوص تبدیل کمیته گردشگری شهرداری به سازمان باید بررسی های لازم صورت گیرد
وی درباره احتمال تبدیل کمیته گردشگری شهرداری به سازمان نیز گفت : این مساله روی میز بررسی شورا است و باید به صحن بیاید؛ به آن فکر کردهایم، اما باید بررسیهای لازم صورت گیرد.
مرکز خرید آلومینیوم هنوز در فهرست ساختمان های پرخطر است
در ادامه نشست شورا ، مهدی بابایی رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به حریق در پاساژ آلومینیوم واقع در منطقه ۱۱گفت: این ساختمان هنوز در لیست ساختمانهای پرخطر قرار دارد؛ ایجاد حداقل امکانات ایمنی میتواند از ایجاد بحران جلوگیری کند و شهرداری باید جدیت بیشتری در این مساله داشته باشد.
بابایی افزود: امروز حادثه حریقی در ساختمان آلومینیوم رخ داد که با حضور به موقع آتش نشانی اطفاء انجام شد و موجب حادثه جدی نشد؛ باتوجه به مصوبه شورای اسلامی و برنامه چهار ساله چهارم، شهرداری تهران ملزم شد ساختمانهای بحرانی را تعیین تکلیف کند. این ساختمان قسمتی از تمهیدات را انجام داده بود و از لیست ساختمانهای بحرانی خارج شد اما هنوز در لیست ساختمانهای پرخطر قرار دارد.
رییس کمیته ایمنی شورای شهر خاطرنشان کرد: ایجاد حداقل امکانات ایمنی میتواند از ایجاد بحران جلوگیری کند؛ از همکاران شهرداری خواهش دارم جدیت بیشتری داشته باشند.
وی در پایان گفت: آمار ساختمانهای بحرانی در پایتخت به نصف رسیده و کار خوبی انجام شده است اما در ساختمانهای پرخطر وضعیت بهتری داریم و بیش از ۲ هزار ساختمان را از لیست ساختمانهای پرخطر خارج شده است. امیدواریم شتاب کار بیشتر شود تا شاهد شهر ایمن و آماده تر در مقابل بحران باشیم.تقدیر سخنگوی شورای شهر تهران از شهرداری پایتخت
علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر نیز در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به رونمایی از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی در روز گذشته، یادآور شد: از شهرداری تهران برای خرید اتوبوسها و تکمیل جایگاههای شارژ تقدیر میکنیم.
نادعلی همچنین ضمن گرامیداشت روز پاسداشت شعر و ادب پارسی بود، خاطرنشان کرد: امیدواریم به گونهای عمل کنیم که نسلهای آینده نیز بتوانند اشعار سعدی و حافظ را بخوانند. برعکس بسیاری از کشورهای اطراف که ارتباط آنها با گنجینه متون خود قطع شده، امیدواریم بتوانیم همواره پشتیبان این گنجینه برای نسلهای آینده باشیم.حدود ۲۰۰ اتوبوس دوکابین در حال حمل به سمت کشور است
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه از تمام کسانی که زمینه توسعه حمل و نقل عمومی را فراهم کردند تقدیر میکنیم، گفت: همچنان تلاش بیوقفه شهرداری تهران برای تحقق وعدهها قابل تقدیر است و این تلاش کماکان ادامه خواهد داشت.
پرویز سروری با بیان اینکه روز گذشته شاهد اضافه شدن ۲۰۱ دستگاه اتوبوس به ناوگان بودیم، اظهار کرد: امروز نزدیک به ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهروندان خدمات رسانی میکنند. ۱۱۰ اتوبوس برقی نیز از چین به سمت ایران حرکت کرده و به تدریج شاهد تکمیل این روند خواهیم بود.
وی ادامه داد: از تمام کسانی که زمینه توسعه حمل و نقل عمومی را فراهم کردند تقدیر میکنیم. همچنان تلاش بی وقفه شهرداری تهران برای تحقق وعدهها قابل تقدیر است و این تلاش کماکان ادامه خواهد داشت.
سروری با بیان اینکه ظرف دو هفته آینده دو رام قطار ملی به مترو اضافه خواهد شد، تصریح کرد: این رامها در قالب قرارداد ۱۱۳ رام قطار ملی وارد خطوط شده و امیدواریم سریعتر رامهای دیگر نیز وارد خطوط شوند.
وی با اعلام اینکه نزدیک به ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین نیز در حال حمل به سمت کشور است، یادآور شد: امیدواریم با واردات این اتوبوسها شاهد توسعه حمل و نقل عمومی پاک در شهر تهران باشیم. گل طلایی شورای ششم واگنهای مترو است که امید میرود طبق وعدههای اعلام شده اولین محموله وارد کشور شود و استفاده از وسایل نقلیه شخصی کاهش یابد و بتوان به اهداف مدیریت شهری شامل توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا و ترافیک دست یافت.عزل آقای مختاری با قطع درختان اوج کم سلیقگی بوده است
در ادامه نشست شورای شهر، حبیب کاشانی در تذکر پیش از دستورگفت: هفته گذشته جلسهای با معاون خدمات شهری درخصوص قطع اشجار برگزار شد و اقای عباسی گفتند باید به احترام مردم یک نفر از مسئولان عزل شود تا دل مردم خنک شود و پیرو این اتفاق گشتند و دیدند آقای مختاری سوژه خوبی است، اما آیا در این موقعیت ایشون مقصر بوده است؟ عزل میکنید و سپس حکم مشاوره میدهید؟
وی افزود: در ماجرای ونها و اتوبوسها کسی عزل شد؟ این روش به هیچ وجه درست نیست یکی از تقدیرهای حضرت آقا از آقای مختاری بوده است شما شاهد هستید که آقای مختاری برای کار زحمت کشیده و همزمانی عزل ایشان با قطع درختان اوج کم سلیقگی بوده است.
کاشانی گفت: عزل و نصب حق مدیران است، اما این رفتار پسندیده نیست و درعین حالی که میشد در زمانی بهتر انتصاب جدید کرد شهرداری این کار کرد آقای مختاری سالها برای این شهر کار کرده است، اما این عزل کاملا اشتباه و ناحسابی بود.
تقدیر اعضای شورای شهر از مدیرعامل سابق بوستانها.
همچنین جعفرشربیانی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورا ضمن تقدیر از تلاشهای مدیرعامل سابق سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران، اظهار کرد: تلاشهای بیوقفه چهار دههای آقای مختاری در حوزه فضای سبز تهران نماد محض و تام خدمت به خلق بود.
وی ابراز امیدواری کرد که راه او پررنگتر و با روشهای نوین در حفظ و گسترش فضای سبز تهران ادامه پیدا کند.
ایجاد بیش از ۲۰۰۰ بوستان در کارنامه کاری
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز با بیان اینکه هیچگاه این موضوع را شاهد نبودیم که آقای مختاری قولی را بدهد و عمل کردن به آن از زمانی که مقرر شده بود، تجاوز کند، گفت: ایشان به معنای واقعی مدیر اجرایی بود و فضای سبز تهران یادگار ایشان است. هر کسی که فضای سبز تهران را ببیند، زحمات او را قطعاً مدنظر خواهد داشت.
وی ادامه داد: با تلاش آقای مختاری طرح جامع آب خام به شورا رسید و طرح جامع فضای سبز نیز در حال تکمیل است.
وی افزود: سامانه نهال نیز از یادگاریهای مختاری است و ایجاد بیش از ۲۰۰۰ بوستان هم از اقدامات این مدیر در دهههای اخیر به شمار میرود.
افزایش بیش از ۱۱ برابری سرانه فضای سبز در دوران مدیریت مختاری
سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا نیز ضمن تقدیر از چهار دهه تلاش بیوقفه علی محمد مختاری در سازمان بوستانها، گفت: احساس مسئولیت، جدیت در کار و سرعت عمل در اجرای امور از ویژگیهای مثبت ایشان است.
وی افزود: این مدیر کارهای ارزشمندی در فضای سبز پایتخت کشور انجام داده که در تاریخ محیط زیست کشور به نامش ثبت خواهد شد. زمانی که کار را تحویل گرفت تعداد پارکها و بوستانهای سطح شهر تهران ۱۷۴ پارک بود، اما امروز به حدود ۲۳۰۰ پارک رسیده و به نوعی سالیانه ۵۰ پارک به تهران اضافه کرده است.
آقامیری با بیان اینکه سرانه فضای سبز شهر تهران از یک و نیم متر مربع به ۱۶ تا ۱۷ متر مربع افزایش یافته است، گفت: واقعاً ارزش دارد که همه مردم شهر تهران از ایشان تشکر کنند. باید القاب مختلفی به این مدیر داد و پدر فضای سبز شهر تهران و یا باغچهبان شهر تهران شایسته اوست.
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا هم گفت: توسعه فضای سبز کاریست که سالهاست آقای مختاری با جان و دل در شهر تهران انجام داده و بانی بسیاری از کارهای خیر در کل کشور بوده و هست.
وی افزود: امروز توریستی نیست که وارد شهر تهران شود و تحت تاثیر فضای سبز و بوستانهای شهر تهران قرار نگیرد.
علوی با بیان اینکه آقای مختاری یکی از نمونههای موفق مدیریت در کشور است، یادآور شد: بیش از ۲۰۰۰ بوستان در شهر تهران با تلاشهای ایشان ایجاد شده که هم به تنفس و هم به سلامت اجتماعی شهر کمک کرده است.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز با تقدیر از تلاشهای مدیرعامل سابق سازمان بوستانها، گفت: بنده به عنوان یک شهروند و کسی که به مسائل شهری آگاه است، متوجه این هستم که نگهداری چنین وسعتی از فضای سبز در شهر تهران چه اندازه سخت و پیچیده است و زحمت شبانهروزی را میطلبد.
وی ادامه داد: ایشان نماد فرد دانا، پرکار و با اخلاقی بود که سالیان سال تلاش کرد تا میراث طبیعی خوبی را برای تهران به یادگار بگذارد. وظیفه همه ما حفاظت از این میراث طبیعی است.