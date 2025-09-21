پخش زنده
سقوط از درخت گردو از زمان برداشت این محصول تاکنون ۵۲ مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: از زمان فصل برداشت گردو ۵۲ نفر مصدوم و از خدمات تیمهای درمانی اورژانس بهرهمند شدند و یک نفر هم جان باخت.
داود گمار اضافه کرد: در شهرستان تویسرکان به عنوان پایتخت گردوی ایران ۳۳ نفر بدنبال سقوط از درخت دچار مصدومیت شدند.
سرپرست مرکز اورژانس۱۱۵ همدان افزود: همچنین تعداد مصدومان سقوط از درخت گردو در شهرستان همدان ۹ نفر، ملایر ۶ نفر، نهاوند ۲ نفر و رزن یک مصدوم گزارش شده است.
گمار گفت: بسیاری از این حوادث منجر به آسیبهای شدید ستون فقرات و اندامها، معلولیتهای دائمی و فوت مصدومین منجر میشود.