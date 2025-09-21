پخش زنده
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از توزیع واکسن آنفلوانزای ۴ ظرفیتی از ابتدای این هفته در سطح داروخانههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ساسان زائری اظهار داشت: نرخ واکسن آنفلوانزا بر اساس قیمت مصوب سازمان غذا و دارو ارائه میشود.
وی بیان کرد: تزریق این واکسن برای همه گروههای سنی لازم نیست.
زائری گفت: طبق قوانین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، تزریق واکسن آنفولانزا برای افراد بالای ۶ ماه بدون مانع است اما تزریق آن در کودکان ۶ ماه تا ۵ سال، بزرگسالان بالای ۵۰ سال، افراد دارای بیماریهای زمینهای قلبی-عروقی، تنفسی، کبدی، دیابت، افراد دارای نقص سیستم ایمنی، بیماران پیوندی و زنان باردار با تأکید بیشتری توصیه میشود.
وی در مورد بازه زمانی تزریق واکسن آنفولانزا بیان کرد: بهترین بازه زمانی جهت تزریق واکسن آنفولانزا، اواسط شهریور تا اوایل آبان است.