سرپرست فوریتهای پزشکی کیش، گفت: میانگین زمان حضور گروههای فوریتهای پزشکی کیش در سوانح ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه سریعتر از زمان کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست فوریتهای پزشکی کیش، گفت: تنها پایگاه فوریتهای پزشکی کیش با ۹ نفر متخصص در ۲۴ ساعت شبانه روز به ساکنان و گردشگران خدمات رسانی می کند.
امیر حسین علیزاده، گفت: پارسال نزدیک به ۲۰ هزار تماس با مرکز فوریتهای پزشکی برقرار شد و از این تعداد ۴ هزار و دویست عملیات امدادی به ثبت رسیده است.
او افزود: سامانه عملیاتی فوریت های پزشکی کیش از چهارسال گذشته به سامانه کشوری متصل شده و براساس این سامانه مراحل ماموریت امدادی و زمان انجام عملیات در سامانه ثبت میشود.
علیزاده خاطرنشان کرد: میانگین حضور همکاران در سوانح شش دقیقه و چهل ثانیه است و میانگین کشوری هشت تا دوازده دقیقه اعلام شده است.
سرپرست فوریتهای پزشکی کیش، با اشاره به اینکه، تصادفات و حوادث رانندگی بیشترین آمار تماسها با این مرکز را به خود اختصاص داده است.
علیزاده، گفت: بیماریهای قلبی و حوادث ناشی در محیطهای کاری نیز به ترتیب در رتبه دوم و سوم تماس مردمی با مرکز فوریتهای پزشکی قرار دارد.