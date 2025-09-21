

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ قهرمان شاهی گفت:پرونده ی قاچاق ۴۰۰ بسته بذر خارجی چغندرقند به ارزش یک میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت رسیدگی شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۴۱۳ میلیون تومان محکوم کرد.



شاهی گفت: همچنین مدیرعامل شرکت به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان معادل ۲ برابر ارزش کالا و در مجموع ، متخلفان این پرونده به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.