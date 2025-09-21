به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران با صدور پیامی، قهرمانی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب را تبریک گفت و این افتخار را نماد همبستگی ملی، تخصص بومی و عشق به وطن دانست.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آوردگاهی که جهان نظاره‌گر قدرت، غیرت و همبستگی ایرانیان بود، تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد کشورمان با اقتدار بر سکوی نخست جهان ایستادند و افتخاری بی‌سابقه را رقم زدند؛ افتخاری که با مدال طلای درخشان محمدهادی ساروی، فرزند پرافتخار مازندران، جلوه‌ای دوچندان یافت.

این قهرمانی، حاصل وفاق ملی، هم‌افزایی تخصص و تعهد، و ایمان به توانمندی‌های داخلی است. حضور مربیان مازندرانی در رأس کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جناب حسن رنگرز به‌عنوان سرمربی، به همراه حسن حسین‌زاده، مجید رمضانی، جمال حق‌پناه و سرپرستی امیدآفرین جناب امید شایگان نشان داد که مازندران نه‌تنها مهد پهلوانی، بلکه خاستگاه مدیریت ملی است.

و چه صحنه‌ای باشکوه‌تر از آن‌که قهرمانان ما، پس از فتح سکوهای جهانی، با افتخار و صلابت، به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران سلام نظامی دادند؛ سلامی از جنس عشق به وطن، تعهد به مردم، و ایمان به آینده‌ای روشن.

این پیروزی، پیام روشنی برای نسل جوان دارد: در سایه وفاق، اعتماد به نفس ملی و تلاش بی‌وقفه، می‌توان نه‌تنها مدال طلا، بلکه دل‌های مردم را فتح کرد و پرچم ایران را بر بلندای جهان به اهتزاز درآورد.

به نمایندگی از مردم شریف، نجیب و قهرمان‌پرور مازندران، این افتخار بزرگ را به ملت عزیز ایران، پهلوانان تیم‌های ملی کشتی، کادر فنی و همه‌ دل‌سپردگان به عزت ملی تبریک عرض می‌نمایم و از خداوند متعال، استمرار این درخشش‌ها را در تمامی عرصه‌ها مسئلت دارم.

با احترام و افتخار

مهدی یونسی رستمی

استاندار مازندران