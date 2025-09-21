پنج حادثه تصادف و واژگونی خودرو در ۲۴ ساعت گذشته در جاده‌های مشهد، بردسکن و فریمان، ۲۷ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید که ساعت ۱۲ ظهر دیروز در محور مشهد به قوچان رخ داد، پنج مصدوم در پی داشت که توسط سه دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان موسی بن جعفر (ع) قوچان منتقل شدند.

محمد علیشاهی افزود: حادثه تصادف دو دستگاه خودروی پژو پارس و اسپورتیج در جاده بردسکن- کاشمر با پنج مصدوم نیز ظهر دیروز رخ داد که دو مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان و سه مصدوم دیگر توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن منتقل شدند.

وی اضافه کرد: همچنین در حادثه تصادف دو دستگاه خودروی پراید و پژو که دیروز در خیابان امام رضا (ع) شهرستان فریمان رخ داد، شش نفر مصدوم شدند که چهار مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان و دو مصدوم دیگر توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: حادثه تصادف دو دستگاه خودرو پراید و موتور که ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه عصردیروز در خیابان طالقانی فریمان رخ داد، شش مصدوم در پی داشت که سه مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان و سه مصدوم دیگر توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان منتقل شدند.

وی افزود: حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ نیز که ساعت ۲۱ و ۳۵ دقیقه دیشب در محور عشق آباد به بردسکن رخ داد، پنج مصدوم بر جای گذاشت که توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن منتقل شدند.