رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از پیشبینی تولید بیش از ۳۰ هزار تن انگور در این استان طی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی حسین احدی عالی اظهار کرد: امسال از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار تاکستان (یک هزار و ۷۰۰ هکتار سنتی و ۵۰۰ هکتار روسیمی) بیش از ۳۰ هزار تن انگور تولید و روانه بازار میشود.
وی با اشاره به تولید ۱۶ ژنوتیپ مختلف انگور از جمله کشمشی بیدانه، صاحبی و قرهشانلی در مشگین شهر افزود: انگور تولید شده در این شهرستان باکیفیت و شیرین است و شهرت ملی دارد؛ وی علت شیرین و باکیفیت بودن محصول انگور مشگینشهر را قرار گرفتن باغات در ارتفاعات بالای یک هزار و ۵۰۰ متری از سطح دریا، شبهای خنک منطقه در اواخر دوره رسیدن محصول، رنگ طلایی محصول و خاک مناسب و رقم کشمشی بی دانه این محصول ذکر کرد و گفت: انگور مشگین شهر بازارپسند بوده و زبانزد خاص و عام است.
وی رقم غالب انگور کشت شده در این شهرستان را کشمشی بیدانه اعلام کرد و افزود: ارقام دیگر محصول انگور همچون شاهانی، صاحبی، خلیلی، یاقوتی، نورس، آلدرق، گلین بارماقی، رسمی و سلطانی نیز در تاکستانهای این شهرستان استحصال میشود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل بیان کرد: انگور کشمشی بیدانه مشگینشهر شهرت ملی دارد و علاوه بر تامین نیاز استان اردبیل، به سایر مناطق کشور نیز ارسال میشود.
شهرستان مشگینشهر یکی از مناطق گردشگری و همچنین کشاورزی استان اردبیل به شمار میرود به طوری که سالانه حدود ۱۷۰ هزار تُن محصول سیب و ۲۶ هزار تُن انگور در این شهرستان تولید و روانه بازارهای داخلی و برخی کشورهای خارجی از جمله روسیه و عراق میشود.