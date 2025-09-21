پخش زنده
مجموعهای از برنامههای فرهنگی و مستند، ویژه بزرگداشت هفته دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، به روایت رشادتها، ایثارگریها و فرهنگ مقاومت، از شبکه تهران پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در برنامه «به خانه بر میگردیم»، با حضور جانبازان و فرماندهان دفاع مقدس و پخش ولهها و کلیپهای مرتبط، روایتهایی از جنگ ایران و عراق و نقش خانوادهها در پشتیبانی از رزمندگان ارائه میشود.
برنامه «سلام تهران»، با ترکیب گفتوگو، موسیقی، هنر و روایتهای اصیل، نقش موثری در پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت دارد و شامل پخش نماهنگ، موشنگرافیک، حضور هنرمندان و گروههای سرود دانشآموزی است. این برنامه از مدرسه شهید رحمانی در شهرک شهید چمران پخش میشود.
«یک ملت، یک سنگر»، به ویژه بزرگداشت جنگ ۱۲ روزه اختصاص دارد و با همکاری باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هر شب با حضور مادران شهدا، روایتهای حماسی و پیامهای ارزشمند دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل میکند.
برنامه «تهران ۲۰»، با رویکرد تبیین نقش ولایت فقیه در ایجاد حماسهها، دستاوردهای وحدت و ایثار مردم و نیروهای مسلح، همچنین یادآوری جنایات تاریخی دشمنان، شامل گفتوگو با فرماندهان، رزمندگان و کارشناسان دفاع مقدس است.
برنامه «در شهر» «در استان»، نیز با تهیه گزارش تصویری از بزرگداشتها، نمایشگاهها و بازسازی ساختمانهای تخریبشده دوران جنگ، خاطرات مردمی به تصویر کشیده میشود.
برنامه «تا نیایش»، با پخش ولهها و روایت رشادتهای شهدا به موضوع ایثارگری میپردازد و «آبروی کوچهها»، با گفتوگوهای متفاوت و شنیدنی با خانواده شهدا، زندگی آنها را روایت میکند.
مراسم «قرار»، در مقابل ساختمان شیشهای صدا و سیما با حضور مجری، گروه سرود و همنوازی گروه مارش، آویختن پرچم ایران و سخنرانیهای مسئولان برگزار میشود.
همچنین شبکه تهران از شنبه ۲۹ شهریور مجموعه «عاشورا»، به کارگردانی هادی حجازیفر، را هر شب ساعت ۱۹، پخش می کند.