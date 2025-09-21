علیرضا قزوه در واکنش به قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی زاگرب، شعر تازه‌ای سروده و آن را به کشتی‌گیران قهرمان ایران تقدیم کرده است.

علیرضا قزوه شاعر کشورمان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، در واکنش به قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی زاگرب، شعر تازه‌ای سروده و آن را به کشتی‌گیران قهرمان ایران تقدیم کرده است.

در ادامه شعر قزوه را با هم می‌خوانیم؛

*

دشمن از دستتان کلافه شده‌ست

دشمنان را فتیله‌پیچ کنید

در همان یک دقیقه‌ی اول

خصم را زود هشت-هیچ کنید

*

کاش یک امتیاز هم ندهید

به رقیبی که فن نمی‌داند

از منیت پر است سینه‌ی خصم

فن افلاک‌کن نمی‌داند

*

با دم شیر می‌کنی بازی

شیرغلت است و شیر می‌گیری

‌

می‌بری کنده را سوی افلاک

هر زمانی که زیر می‌گیری

*

رکبی می‌زنی و اژدربند

با سرآویز و سرپی و سرخاک

باز در چنته‌ی خودت داری

فن افلاک و کنده‌ی یک چاک

*

با کمرتاب و فنّ یزدانی

به مخالف زدید بارانداز

رقص پا می‌کنید در آخر

پرنفس مثل لحظه‌ی آغاز

*

قهرمان جهان شدید امروز

بچه‌های فرنگی و آزاد!

مرحبا مرحبا به غیرت‌تان

دلتان شاد و خانه‌تان آباد