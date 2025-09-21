پخش زنده
شرکت آب منطقهای گیلان اعلام کرد: بر اساس پیش بینی هواشناسی استان در خصوص تشدید بارشها و احتمال سیلابی شدن رودخانهها، مردم از مستقر شدن در حاشیه رودخانهها خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شرکت آب منطقهای گیلان اعلام کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی گیلان مبنی بر تقویت سامانه بارشی و خنک از اواخر وقت امروز ۳۰ شهریور تا پایان وقت سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها و جاری شدن سیلاب، برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، مردم و گردشگران از هرگونه تردد، توقف و برپایی چادرهای مسافرتی در حریم و بستر رودخانهها، مسیلها، تأسیسات آبی و کانالهای در استان آبرسانی خودداری کنند.