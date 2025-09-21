مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طرح جامع «نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی مؤسسات و تشکل‌های مردمی قرآنی» در سه چهار ماه آینده در همۀ استانها، اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی خدمتکارآرانی، مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طرح جامع و ملی «نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی مؤسسات و تشکل‌های مردمی قرآنی» طرحی کاملاً الکترونیکی و متمرکز است که در آن داده‌ها به لحظه وارد می‌شود و طی سه تا چهار ماه پیش رو در همه استان‌های کشور اجرایی خواهد شد.

خدمتکار آرانی ادامه داد: مکانیزم اجرای این طرح به این صورت است که محوریت اصلی با ادارات کل استان‌ها خواهد بود، اما از ظرفیت نیرو‌های غیررسمی و فعالان قرآنی بومی نیز استفاده خواهیم کرد تا ارزیابی بی‌طرفانه و دقیقی از میدان انجام شود، به عنوان مثال، در استان اصفهان از تعدادی از فعالان قرآنی استان‌های همجوار استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: فرایند کار در هشت گام شامل موارد زیر تعریف شده است:

۱-خود مؤسسات داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را در سامانه الکترونیکی وارد می‌کنند.

۲-همکاران استانی (ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی) این داده‌ها را صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی می‌کنند.

۳-داده‌های نزدیک به واقعیت پذیرفته می‌شوند و موارد دارای اختلاف جدی رد می‌شوند.

۴-ناظران میدانی به بررسی عینی اطلاعات می‌پردازند.

۵-داده‌های خوداظهاری با واقعیت‌های میدانی تطبیق داده می‌شوند

۶-داده‌های اولیه تحلیل می‌شوند

۷- مؤسسات رتبه بندی می‌شوند

۸-گزارش نهایی و تحلیل جامع ارائه می‌شود

مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خروجی نهایی این طرح، مبنای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های آینده وزارت ارشاد در حوزه مؤسسات قرآنی خواهد بود. همچنین این رتبه‌بندی به صورت فصلی به‌روزرسانی خواهد شد تا انگیزه لازم برای ارتقا و بهبود مستمر مؤسسات فراهم شود. الان با اطلاعات، نمی‌توانیم برای استان‌های مختلف براساس موقعیت‌شان برنامه‌ریزی کنیم.

خدمتکار آرانی گفت: متاسفانه تا به حال طرح جامع ارزیابی و رتبه‌بندی با شاخص‌ها و استاندارد‌های واحد برای کل مؤسسات مردمی قرآنی کشور انجام نشده است. البته ممکن است نهاد‌های مختلف درگذشته اقداماتی انجام داده باشند. به عنوان مثال، وزارت ارشاد حدود ۱۰ سال پیش طرحی در زمینه ارزیابی و رتبه‌بندی برای تعداد معدودی از مؤسسات داشته است یا سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش خود انجام داده است، اما آنچه اکنون در حال برنامه‌ریزی آن هستیم، نخستین طرح جامع کشوری است که همۀ مؤسسات قرآنی مردمی کشور را پوشش خواهد داد و از استاندارد‌ها و شاخص‌های یکسان استفاده خواهد کرد. یعنی تاکنون ارزیابی که بتواند کمکی به سیاستگذاری کلان در حیطه مؤسسات مردمی داشته باشد، انجام نشده است.

*مؤسسات براساس عملکردشان رتبه‌بندی خواهند شد

وی دربارۀ اینکه آیا طرح ارزیابی شامل مؤسسات تحت نظر سازمان تبلیغات اسلامی نیز خواهد شد؟ اضافه کرد: در یکی دو ماه گذشته نشست های متعددی با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار کرده ایم. در این جلسات که با محوریت دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار شده است درباره فعالیت های یکپارچه و هماهنگ گفت‌و‌گو کرده‌ایم. هدف ما این است که بتوانیم همۀ مؤسسات قرآنی کشور را در این طرح پوشش دهیم. قطعاً ترجیح ما این است که خروجی این گزارش بتواند مبنای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای کل ظرفیت‌های مردمی حوزه قرآن در کشور قرار گیرد، باید ببینیم که چقدر می‌توانیم این فضا را مهیا کنیم. ولی در حال حاضر، چون وزارت ارشاد نیز اطلاعات به‌روزی از مؤسسات زیر نظرش ندارد، فعلاً بر روی مؤسسات دارای مجوز از این وزارتخانه متمرکز هستیم.

خدمتکار آرانی ادامه داد: سیاست قطعی ما در وزارت ارشاد این است که از این به بعد، حمایت از مؤسسات براساس رتبه‌بندی و سطح‌بندی انجام خواهد شد. مؤسسات براساس عملکردشان رتبه‌بندی خواهند شد و متناسب با رتبه دریافتی از حمایت‌ها بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: تلاش و هدف‌گذاری ما این است که تا نیمه مهرماه سال جاری این طرح را به طور رسمی آغاز کنیم. به طور مشخص، هدف ما این است که تا پایان مهرماه، گام اول طرح که همان ورود اطلاعات از سوی خود مؤسسات است، انجام شود. اجرای فرایند طرح حدود سه تا چهار ماه به طول خواهد انجامید. امیدواریم بتوانیم تا قبل از فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گزارش نهایی را تنظیم و به مراجع مربوط و تصمیم‌گیر ارائه دهیم. دلیل این زمان‌بندی این است که با فرارسیدن ماه رمضان و سپس تعطیلات نوروزی، عملاً امکان انجام کار جدی وجود ندارد. درضمن همۀ این اطلاعات برای بهره‌برداری رسمی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.