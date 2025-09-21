در آستانه هفته دفاع مقدس ، فرماندهان نیروهای مسلح استان با نماینده ولی فقیه در خوزستان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آستانه چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیرو‌های مسلح مستقر در استان خوزستان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند و بیعت مجدد خود را با فرمانده معظم کل قوا اعلام کردند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: در دوران جنگ تحمیلی ملت ما با پایداری و دلاوری با هدایت‌های حضرت امام خمینی (ره) حماسه آفرینی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد با بیان اینکه دشمن در جنگ تحمیلی می‌خواست انقلاب اسلامی را با شکست مواجه سازد، ادامه داد: رشادت‌های ملت ایران بود که توطئه‌های دشمن در هشت سال دفاع مقدس با شکست مواجه شود و امروز ایران اسلامی با رهبری‌های مقام معظم رهبری در اوج اقتدار است.