دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ارائه خدمات و عملکرد درمانگاه‌ها و خانه‌های بهداشت و عملکرد بیمارستان‌های دولتی در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موفق به کسب رتبه اول کشوری شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.در پیمایش ملی میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌ها که توسط مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و در راستای بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور صورت گرفت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در خدمات و عملکرد درمانگاه‌ها و خانه‌های بهداشت و عملکرد بیمارستان‌های دولتی رتبه اول کشوری را کسب کرد.

دکتر کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پراهمیت دانستن نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در جهت‌دهی به سیاست‌های کلان و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: در این خصوص ارائه پیشنهاد‌های سازنده از سوی دانشگاه‌ها کمک شایانی به جامعه خواهد کرد.

دکتر کرمانپور از روابط عمومی‌های ادارات خواست با بررسی نتایج این پیمایش ملی در ابعاد مختلف در جمع مسئولین، پیشنهاد‌های سازنده خود را به وزارت بهداشت منعکس نمایند.