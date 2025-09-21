انقلاب اسلامی برای کوتاه کردن دست متجاوزان و استعمارگران بوجود آمد و آمریکا از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دشمنی خود را نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام رستمی رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان گفت: ملت ایران همین چند ماه پیش دوباره دشمنی آمریکا را به صورت عیان دیدند و ۱۳ آبان امسال به همین دلیل تفاوت زیادی با سال‌های دیگر دارد.

حجت الاسلام رستمی افزود: حمله اسرائیل به نیابت از آمریکا، با سلاح‌های آمریکایی و حمایت کامل آمریکا انجام شد که منجر به شهادت عزیزان نظامی، دانشمندان و مردم عادی شد.



