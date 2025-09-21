پخش زنده
امروز:
فرهاد جمشیدی هنرمند نقاش و تصویرگر شنبه ۲۹ شهریور دارفانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرهاد جمشیدی هنرمند نقاش و تصویرگر که معروف به «تصویرگر اسطورهها» است، روز شنبه ۲۹ شهریور در ۵۵ سالگی درگذشت.
فرهاد جمشیدی متولد ۱۵ مهر ۱۳۴۹ بود که در رشته گرافیک در هنرستان طالقانی و مالک اشتر تحصیل کرد. وی مدرک درجه دو هنری از وزارت فرهنگ داشت و عضو انجمن هنرمندان شهر جدید پردیس بوده است.
جمشیدی کار تصویرسازی را از سال ۱۳۷۷ با نشر همکلاسی آغاز کرد و سپس در انتشارات مدرسه و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری داشت و تصویرگری کتابهایی از انتشارات قدیانی، افق، عروج اندیشه، وزیر، مهراب، قلم طلایی و نیستان را انجام داد. وی در مجلات رشد نیز فعالیت داشت.
در کارنامه حرفهای او میتوان به تصویرگری کتاب «رستم و سهراب» چاپ شده در کشور روسیه، تصویرگری کتاب «۱۰ قصه تصویری از هزار و یک شب»، «شاهنامه فردوسی»، «ایران باستان»، «قصههای زیبای مولوی» و «هیچکس همهچیز را نمیداند»، کسب مقام نخست در دوسالانه تصویرسازی کتابهای درسی در سال ۱۳۷۳، کسب مقام نخست در دوسالانه تصویرسازی کتابهای درسی در سال ۱۳۷۴، کسب مقام نخست در دوسالانه تصویر سازی کتابهای درسی در سال ۱۳۷۶، تصویرسازی نام آوران در نشر طلایی سال ۱۳۸۷، تصویرسازی نجوم و فضا در نشر طلایی سال ۱۳۸۸، تصویرسازی ۱۰۰۱ اختراع میراث مسلمانان در جهان ما در نشر طلائی سال ۱۳۹۰، تصویرسازی کتاب «کلید دانش» در نشر طلایی سال ۱۳۹۰، تصویرسازی فرهنگنامه طلائی نوآموز در نشر طلایی سال ۱۳۹۱، تصویرسازی فرهنگنامه تاریخ ایران در نشر طلایی سال ۱۳۹۸، تصویرسازی کتب درسی فارسی و تاریخ، انتخاب اثر او در نشریه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای کاتالوگ نمایشگاه براتیسلاوا - اسلواکی، تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی پارس موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس در مقطع کارشناسی، برگزیده چهارمین نشان طراحی کتاب «نشان شیرازه»، برگزیده پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و تقدیر از هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، اشاره کرد.
فرهاد جمشیدی علاوه بر فعالیت حرفهای، در عرصه آموزش نیز نقش مهمی داشت و سالها به تربیت نسل جوان تصویرگران پرداخت. او در جشنوارههای مختلف هنری از جمله جشنوارههای فجر حضوری فعال داشت و نامش بهعنوان یکی از پیشکسوتان این حوزه ثبت شده است.