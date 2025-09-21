پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان در نامهای به دستگاههای اجرایی استان؛ شناور شدن ساعت آغاز به کار ادارات را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمحمدرضا میرصفدری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان در نامهای به دستگاههای اجرایی استان؛ شناور شدن ساعت آغاز به کار ادارات را اعلام کرد. در این نامه آمده است:
با احترام به استناد تصویب نامه مورخ ۱۲/۲۸/ ۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران و نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل ترددهای شهری آغاز سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار ادارات از اول مهرماه تا اطلاع ثانوی در سطح استان بصورت شناور از ساعت ۷ تا ۸ خواهد بود (کلیه ادارات پنج شنبهها فعال هستند).
ضمنا از آنجا که تهیه و ساماندهی سرویسهای ایاب و ذهاب دانش آموزان در ذهاب دانشآموزان در هفته اول آغاز سال تحصیلی انجام میشود، جهت کاهش دغدغه خانوادههایی که والدین (پدر و مادر) شاغل ادارات دولتی هستند، ساعت شروع به کار آنها از یکم تا نهم مهرماه ساعت ۸٫۳۰ خواهد بود.
مدیران محترم دستگاهها و ادارات باید به گونهای برنامهریزی نمایند که ضمن رعایت سقف ساعات کاری قانونی بر اساس ماده ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ خللی در نحوی پاسخگویی ارائه پاسخگویی و ارائه خدمات به مراجعین ایجاد نشود.