به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات شطرنج استاندارد قهرمانی رده‌های سنی ۸ تا ۱۸ سال دختران کشور، از ۲۳ شهریور ماه تا ۲۹ شهریور ماه با حضور ۲۴۸ بازیکن به روش سوئیسی به صورت ۹ دوره مجزا برگزار شد.

در پایان در رده سنی زیر ۸ سال دختران، مهدیس اسدی کلام (آذربایجان شرقی)،نرگس رُخجوان (گیلان) و السانا فقیه شجاعی (گیلان)

و در رده سنی زیر ۱۰ سال دختران،اسماء حسن پور مقدم (خراسان رضوی)،بیسان بیگی امین (تهران) وساوینا راهپیما (گیلان) به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

در رده سنی زیر ۱۲ سال دختران ، سارینا کوثری (مرکزی) ،مهتاب حکمتی نژاد (آذربایجان شرقی) وسلما همتیان مهدیزاده (خراسان رضوی)

و در رده سنی زیر ۱۴ سال دختران ، ثنا شادان پور (خراسان رضوی) ،روشا اکبری (خراسان رضوی) و نفس نوری نژاد (گیلان) به ترتیب عناوین برتر را کسب کردند.

همچنین در رده سنی زیر ۱۶ سال دختران ،استاد فیده بانوان مائده یوسفیان (اصفهان)،عسل ابراهیمی رشتی (گیلان) و نیوشا محمدی (قزوین) و

رده سنی زیر ۱۸ سال دختران ،زهرا پروین (خوزستان)، صبا کارگری آریان (تهران) و ساحل معصومی (گیلان) عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.





