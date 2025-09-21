به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدرسه ۶ کلاسه خیرساز حاجیه خانم صفدرزاده با مساحت ۱۵۰۰ متر و زیر بنای ۶۰۰ متر در یک طبقه شامل سالن اجتماعات و نماز خانه در محله اجگرد شهر بهاران با بیش از ۱۰ میلیارد تومان کمک خیر ساخته شده است.

نماینده مردم فلاورجان درحاشیه این برنامه با اشاره به اینکه خیران در حوزه مدرسه سازی بهترین کمک را به این شهرستان کرده‌اند، گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۸ کلاس درس با مشارکت خیران در بخش پیربکران این شهرستان افتتاح شده است.

رمضان رحیمی، بیش از نیمی از مدارس این شهرستان را فرسوده و نیازمند همت بلند خیران دانست و گفت: تا دهه فجر ۴ مدرسه جدید در سه بخش این شهرستان افتتاح می‌شود که با افتتاح این مدارس امیدواریم تمام کلاس‌های کانکسی این شهرستان جمع آوری شود.

همچنین دراین آیین ساخت مدرسه ۶ کلاسه در زمینی به مساحت بیش از ۳ هزار متر در روستای علیشاهدان بخش پیربکران با بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.