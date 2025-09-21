نواختن زنگ مهر در کرج
مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در یکی از مدارس دخترانه کرج برگزار و زنگ مهر نواخته شد.
مهرور فرماندار ویژه کرج در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، معلمان را در صف مقدم جبهه تعلیم و تربیت دانست و گفت:معلمان همانند رزمندگان در سنگر دفاع، در سنگر آموزش و پرورش ایفای نقش میکنند و آینده کشور را میسازند.
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور و استاندار البرز برای تسریع در نوسازی مدارس و اجرای نهضت مدرسهسازی افزود:توسعه فضاهای آموزشی از اولویتهای اصلی دولت در شهرستان کرج است و امیدواریم با مشارکت خیرین مدرسهساز، شاهد رفع مشکلات مدارس فرسوده باشیم.
مهرور در بخش دیگری به حوزهی پرورش اشاره کرد و ادامه داد: آموزش و پرورش باید در حوزههای مهارتآموزی فعالتر شود.
فرماندار ویژه شهرستان کرج با بیان اینکه شعار «مدرسه سبز، شهر پاک» به عنوان رویکرد فرهنگی در تمام مدارس این شهرستان دنبال خواهد شد، گفت: این شعار به دانشآموزان میآموزد که مسئولیت اجتماعی خود را در قبال محیطزیست، از مدرسه آغاز کرده و در سطح جامعه گسترش دهند.
در پایان، زنگ مهر به صورت نمادین توسط مهدی مهرور نواخته شد تا سال تحصیلی جدید رسماً آغاز شود.