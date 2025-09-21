جلال حمره از اعزام کاروان تجهیزات آموزشی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان؛ برای تجهیز مدارس استان، خبر داد.

کاروان تجهیزات آموزشی به مدارس، اعزام می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان اظهار کرد: کاروان تجهیزات آموزشی به ۱۴ منطقه آموزشی استان اعزام می‌شود.

وی اضافه کرد: این تجهیزات شامل اقلام آموزشی و کمک‌آموزشی، سیستم‌های رایانه‌ای، ویژه هنرستان‌ها و تجهیزات هوشمندسازی مدارس است.

حمره افزود: در طول سال نیز براساس نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی، خرید و تحویل این اقلام به مناطق مختلف استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با بیان این‌که تا سال ۱۴۰۵، بیشتر مدارس استان به تراز مدارس هدف سند توسعه وزارت آموزش و پرورش خواهند رسید، گفت: این اقدام گامی مهم در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است.