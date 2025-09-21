پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی به مناسبت قهرمانی تاریخی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای جهانی، این دستاورد بزرگ را نمادی از ایمان، اراده و هویت اصیل ایرانی-اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این موفقیت چشمگیر را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران و قهرمانان سرافراز کشور تبریک گفت.
متن کامل پیام ایشان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
درخشش غرورآفرین و قهرمانی پهلوانان جوان تیم ملی کشتی فرنگی در آوردگاههای جهانی، موجی از امید و مباهات ملی را در جامعه جاری ساخت و بار دیگر استعداد ناب و همت والای جوان ایرانی را در برابر دیدگان جهانیان به تصویر کشید.
این پیروزی ارزشمند، که در پی قهرمانی دلاورمردان کشتی آزاد، افتخاری بیسابقه برای ورزش کشور رقم زد، تجلی ممتازی از هویت ایرانی-اسلامی ماست. این موفقیت، نمادی زیبا از همنشینی “ایمان و اراده” در کنار “دانش و همت” است که همواره در تاریخ این مرز و بوم، حماسههای بزرگ آفریده است.
اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز قلههای جهانی ورزش، پاسخی روشن به تلاشها برای القای یأس و ناتوانی است و گواهی صادق بر عزم راسخ ملتی است که راه پیشرفت و سربلندی را با توکل به خداوند متعال و تکیه بر تواناییهای درونی خود میپیماید.
با قلبی سرشار از شادمانی، این دستاورد بزرگ را به محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، ملت شریف و قهرمانپرور ایران، قهرمانان سرافراز تیم ملی و خانوادههای محترم ایشان صمیمانه تبریک عرض میکنم. همچنین، این موفقیت را به جناب آقای دکتر احمد دنیامالی، وزیر کاردان ورزش و جوانان، جناب آقای دکتر علیرضا دبیر، رئیس غیرتمند فدراسیون کشتی، کادر فنی متخصص و تمامی دستاندرکارانی که زمینه این افتخارآفرینی را فراهم نمودند، تهنیت میگویم.
امید است این الگوی درخشان از همآواییِ “تخصص، تعهد و توکل”، سرمشقی برای جوانان عزیز ما در تمامی سنگرهای علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور باشد.
از پیشگاه خداوند عزیز و حکیم، برای ایران و ایرانی، عزت و سربلندی روزافزون مسئلت دارم.