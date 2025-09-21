مراسم بزرگداشت پهلوان حاج علی‌اکبر مطلبی، پدر شهید محمد مطلبی، در حاشیه مسابقات کشتی جام پهلوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم بزرگداشت پهلوان حاج علی‌اکبر مطلبی، پدر شهید محمد مطلبی، به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران در حاشیه مسابقات کشتی جام پهلوان برگزار شد.

حسین حسامی، سرپرست موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار به نمایندگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران مراسم یادبودی را به رسم تقدیر از پهلوان حاج علی‌اکبر مطلبی پدر بزرگوار شهید محمد مطلبی برگزار کرد.

پهلوان علی‌اکبر مطلبی تنها بازمانده نسل طلایی کشتی در سال ۱۳۳۰ است که حاضر به دست‌بوسی از پادشاه پهلوی نشد و به همین دلیل بهترین سال‌های دوره قهرمانی‌اش را به انزوا گذراند.