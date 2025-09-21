به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان گفت: در پی وصول یک فقره پرونده از دادسرا مبنی بر کلاهبرداری در قالب پیش فروش آپارتمان در سطح شهرستان کرمانشاه، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات میدانی مشخص شد نامبرده با تنظیم قراردادی مبنی بر فروش واحد و اخذ بخشی از ثمن معامله، به تعهدات خود نسبت به احداث واحد و تحویل آن پس از گذشت مهلت تعیین شده به مالباختگان، اقدامی انجام نداده است و متواری شده است.

سردار حاجیان افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده و شگرد‌های خاص پلیسی، محل اختفای نامبرده را شناسایی و در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی استان افزود: متهم به همراه پرونده تحویل دادسرا و متعاقبا با قرار مناسب روانه زندان شد.