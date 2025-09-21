ساختمان تاریخی پست میرجاوه اثری به جا مانده از اواخر دوره قاجار، در سال ۱۳۸۷ با شماره ۲۳۹۴ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میرجاوه گفت: مرمت و بازسازی ساختمان تاریخی پست میرجاوه با هدف حفظ و احیای این اثر ارزشمند برای نسل‌های آینده به پایان رسید، این طرح در چندین مرحله اجرایی شده و نقش مهمی در پاسداشت تاریخ و فرهنگ منطقه ایفا می‌کند.

عبدالله کرد افزود: این عملیات شامل لایه‌برداری و اجرای مجدد کاهگل بر روی بدنه و پشت‌بام، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده گچ با مصالح استاندارد، مرمت و تعمیر تخته‌های چوبی، رنگ‌آمیزی نرده‌ها، درب‌ها و پنجره‌ها، تعمیر تأسیسات برقی و نصب تجهیزات جدید بود.

وی گفت: همچنین درب چوبی کبوترخانه نصب و حفاظ آهنی برای حفاظت بیشتر این فضا ایجاد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میرجاوه افزود: ساختمان تاریخی پست میرجاوه که در سال ۱۳۸۷ با شماره ۲۳۹۴ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده، از سال ۱۳۸۳ محل استقرار اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بوده و امروز پس از مرمت دوباره، به‌عنوان فضایی شایسته برای ارائه خدمات فرهنگی و گردشگری استفاده می‌شود.

وی گفت: مرمت این بنای ارزشمند نه تنها به صیانت از تاریخ و هویت منطقه کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری و عاملی برای رونق اقتصادی و ارتقای جایگاه اجتماعی شهرستان خواهد بود.