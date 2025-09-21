حسن محمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص افزایش سواد مالی اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی سال‌های اخیر، توسعه‌نیافتگی سواد مالی در کشور است و بازار سرمایه نیز از این موضوع مستثنی نبوده است.

مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس افزود: در چند ماه گذشته برای بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموز در مناطق کم‌برخوردار کشور دوره‌های سواد مالی برگزار کرده‌ایم و این روند را با استفاده از آموزش مربیان ادامه می‌دهیم. به جای اجرای مستقیم آموزش در سراسر کشور، ابتدا مربیان را آموزش می‌دهیم تا در شهر‌ها و مناطق مختلف فعالیت کنند و سرعت توسعه این طرح افزایش یابد.

محمدی در ادامه بیان کرد: در دوره اول آموزش مربیان، از میان بیش از ۲۰۰ متقاضی، ۱۰۰ نفر انتخاب شدند. این افراد پس از گذراندن دوره آموزشی و مصاحبه، به‌عنوان «سفیران مالی» مسئولیت آموزش در شهر‌های مختلف را بر عهده گرفته‌اند.

او افزود: با توجه به تعطیلی مدارس در تابستان، آغاز رسمی فعالیت این سفیران به ابتدای مهر موکول شده است. با این حال، هم‌اکنون در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و تهران این طرح در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در خصوص دوره‌هایی که برای سنین مختلف گذاشته‌اند اظهار کرد: برای مقاطع مختلف تحصیلی از پایه چهارم تا نهم دبستان محتوا تولید شده و این فرایند برای تمام مقاطع تا پایان دبیرستان در حال تکمیل است. هدف ما پوشش همه مقاطع تحصیلی با محتوای آموزشی متناسب است تا معلمان بتوانند در سراسر کشور این آموزش‌ها را منتقل کنند.

محمدی در رابطه با محتوای آموزش دوره‌ها گفت: محتوای آموزشی طراحی‌شده، چندمرحله‌ای بررسی می‌شود. برای مثال، محتوای پایه چهارم تا ششم ابتدایی ابتدا توسط معلمان مدارس مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت، نقاط ضعف آن برطرف شد و پس از چندین مرحله بازبینی، نهایی و آماده ارائه گردید.

او در خصوص شیوه آموزش مدرسان شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس اظهار کرد: این محتوا هم به صورت پاورپوینت و هم در قالب بازی‌های آموزشی ارائه می‌شود تا برای دانش‌آموزان جذابیت بیشتری داشته باشد. آزمونی برای این دوره‌ها در نظر گرفته نشده و هدف اصلی، ایجاد تلنگر در ذهن دانش‌آموزان است تا با مفاهیمی مانند پس‌انداز، مدیریت پول و نحوه استفاده درست از منابع مالی آشنا شوند و خودشان پیگیر ادامه مسیر باشند.

محمدی در ادامه بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، این طرح علاوه بر تهران در استان‌های قم، گلستان و خوزستان نیز پیگیری شده و قصد داریم با توسعه شبکه مدرسان سواد مالی، دامنه اجرای آن را در سراسر کشور گسترش دهیم.