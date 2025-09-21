به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،محسن معصوم‌علیزاده با بیان اینکه اشیای مکشوفه مربوط به دوره‌های سلوکی، اشکانی، اسلامی و قاجار بود، افزود: همچنین در این مدت، ۲۱ نفر در رابطه با جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی دستگیر شدند.

او گفت: کشف و ضبط چهار دستگاه فلزیاب و متعلقات آن، توقیف سه دستگاه خودروی سواری، کشف و ضبط یک قبضه سلاح کمری به همراه مهمات و یک عدد شوکر در عملیات مشترک با فراجا، از دیگر اقدامات یگان بوده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تصریح کرد: در نیمه نخست امسال، با توجیه و اقناع افراد دارای اشیای تاریخی، هفت قلم شیء از ادوار مختف تاریخی به‌صورت داوطلبانه به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی همدان تحویل داده شد.



معصوم‌علیزاده با بیان اینکه رصد فضای مجازی با هدف مقابله با خرید و فروش غیرقانونی اشیای تاریخی منجر به شناسایی و کشف یک مورد حفاری در بازار همدان و دستگیری سه نفر شد که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند، افزود: پیگیری گزارش‌های مردمی از طریق سامانه کشوری ۰۹۶۶۲ و همچنین پیگیری گزارش‌های استانی از طریق تلفن یگان به شماره ۳۲۵۲۸۰۳۰ صورت می‌گیرد و شهروندان از این طریق می‌توانند در صیانت از آثار تاریخی به یاری میراث‌فرهنگی بیایند.